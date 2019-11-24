Названа причина смертельного ДТП с фурой под Оренбургом

Причиной дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Оренбургской области, в результате которого погибли шесть человек, стал выезд микроавтобуса на полосу встречного движения. Об этом в воскресенье, 24 ноября, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

«Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с фурой», — цитирует сообщение полиции «РИА Новости».

Отмечается, что водитель микроавтобуса погиб, в грузовом автомобиле никто не пострадал.

Авария произошла в 6:10 (4:10) 24 ноября в районе поселка Чистого. В результате столкновения микроавтобуса с фурой, шестеро человек погибли, в том числе шестилетний ребенок. Еще двое пассажиров были госпитализированы в лечебное учреждение в тяжелом состоянии. По данным областного главка МЧС, в это время в регионе прогнозировали местами небольшой снег, туман, изморозь.