Путин поздравил Кустурицу с днем рождения

На сайте Кремля в воскресенье, 24 ноября, появилась телеграмма с поздравлением президента России Владимира Путина сербского режиссера Эмира Кустурицы. В этом году ему исполнилось 65 лет.

В своем послании Путин отметил оригинальность и самобытность творчества режиссера, а также выразил уважение к активной общественной деятельности.

«Глубокое уважение вызывает ваша активная общественная деятельность, а также усилия, направленные на популяризацию русской культуры, на укрепление международного гуманитарного сотрудничества и сохранение исторической правды», — говорится в сообщении.

Путин пожелал Кустурице крепкого здоровья, творческого вдохновения и воплощения намеченных планов.

Эмир Кустурица родился 24 ноября 1954 года в Сараево, столице Боснии и Герцеговины. Имеет награды крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля. Кроме работы в кино, Кустурица известен как участник фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra.