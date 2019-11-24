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Врач рассказал о состоянии впавших в кому людей

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Фото: Depositphotos
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Директор Научного центра неврологии академик Михаил Пирадов рассказал об этапах, которые проходит человек, впавший в кому. По его словам, с точки зрения патофизиологии данное состояние заканчивается не позже чем через четыре недели, после чего есть несколько вариантов развития событий.

«Возможные варианты выхода из комы: переход в сознание, вегетативное состояние (пациент открывает глаза, самостоятельно дышит, сознание отсутствует), состояние минимального сознания», — рассказал специалист журналистам сайта aif.ru.

Он отметил, что вегетативное состояние считается постоянным, если продолжается от 3–6 месяцев до года.

«За свою долгую практику я не видел ни одного пациента, который вышел бы из вегетативного состояния без потерь. Прогноз для каждого пациента зависит от множества факторов, главные из которых — характер и природа полученных повреждений», — заключил он.

В материале также напоминается об исследовании, которое было проведено руководителем лаборатории травм головного мозга и нейродегенеративных заболеваний Университета Западного Онтарио Адрианом Оуэном. Ученый выяснил, что мозг одного из его находящихся к коме пациентов реагировал на вопросы. Впоследствии специалисты доказали, что от 30 до 40% людей, впавших в кому, частично или полностью находятся в сознании.

Ранее в мае пользователи Reddit, пережившие клиническую смерть, рассказали, что видели и чувствовали в пограничном состоянии.

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