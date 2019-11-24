Синоптики назвали последствия арктического вторжения

«Сухое» арктическое вторжение, из-за которого резко понизилась температура в европейской части России, грозит растениям. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает портал «Метеовести».

При этом, по словам специалистов центра «Фобос», заморозки опасны из-за отсутствия снега.

Синоптики посоветовали накрыть растения в садах еловыми ветками, завернуть в специальный материал или засыпать опилками, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Ранее 23 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «пушкинская» погода — мороз и солнце — установится в ближайшие дни в Москве и области.

В этот же день врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок рассказал, чем опасна ясная морозная «марсианская» погода в Москве. По его словам, аллергическую реакцию могут вызвать споры плесени из гниющей травы.