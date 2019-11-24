Уайлдер сохранил титул чемпиона мира по версии WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер сохранил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Сообщение об этом было опубликовано в Twitter WBC в субботу, 23 ноября.

Боксер выиграл у кубинца Луиса Ортиса в 12-раундовом поединке, который прошел в Лас-Вегасе. Он отправил соперника в нокаут в седьмом раунде.

«Деонтей Уайлдер остался чемпионом по версии WBC. Что за нокаут! Он победил Луиса Ортиса и готов к следующему вызову!» — говорится в сообщении.

Боксеры уже встречались в марте 2018 года в Нью-Йорке. Тогда Уайлдер одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде.

Американский боксер в десятый раз защитил титул чемпиона мира, которым владеет с 2015 года. На счету Уайлдера 42 победы, из которых 41 — нокаутом, и одна ничья. В декабре прошлого года боксер встретился с Тайсоном Фьюри в Лос-Анджелесе. Бой проходил в 12 раундов. По итогу раздельным судейским решением была присуждена ничья.