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Шохин рассказал о планах Путина встретиться с представителями бизнеса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал, что встреча президента РФ Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса может состояться до конца текущего года. По его словам, эта тема обсуждалась во время вручения госнаград в Кремле.

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«Мы собираемся, — говорю, — к вам в гости, Владимир Владимирович. Состоится у нас встреча эта?» — процитировал Шохин собственные слова в разговоре с «РИА Новости» 24 ноября.

По его словам, Путин ответил утвердительно. Шохин добавил, что тему встречи представители бизнеса сформулируют «ближе к делу».

Вручение госнаград состоялось 21 ноября. Шохин получил из рук президента орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В мае 2018 года на встрече с бизнесменами Путин заявил, что страна близка ко входу в топ-5 экономик мира. По его словам, на ближайшие шесть лет у правительства стоит задача закрепиться в рейтинге мировых лидеров. Также он отметил, что одним из ключевых направлений развития российской экономики является привлечение инвестиций, что наряду с ростом производительности труда позволит изменить структуру экономики и придать ей инновационный характер.

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