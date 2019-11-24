Прямой эфир
Сюжет:

Во Владивостоке отменили больше 25 междугородних рейсов из-за снегопада

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автовокзал и аэропорт Владивостока отменили междугородние рейсы из-за снегопада, который начался в ночь на воскресенье, 24 ноября.

Как сообщается на сайте автовокзала, всего было отменено 26 междугородних рейсов. В частности, отменены автобусы в Хабаровск, Уссурийск, Находку, Спасск, Большой Камень и др.

Электронное табло владивостокского аэропорта сообщает, что отменены местные рейсы в Дальнегорск, Кавалерово, Терней и Преображение.

За ночь в Приморье выпали осадки от 2 до 17 мм, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета. Снегопад наблюдается почти на всей территории края и, по прогнозам синоптиков, продолжится до вечера.

19 ноября губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил скорректировать режим работы некоторых предприятий во время снегопадов. Он отметил, что организации, которым не нужно работать круглосуточно, могут менять график работы в непогоду. Это позволит снизить потоки людей в часы пик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врач рассказал об опасности «марсианской» погоды в Москве
Град размером с яйцо побил машины в Австралии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019