Во Владивостоке отменили больше 25 междугородних рейсов из-за снегопада

Автовокзал и аэропорт Владивостока отменили междугородние рейсы из-за снегопада, который начался в ночь на воскресенье, 24 ноября.

Как сообщается на сайте автовокзала, всего было отменено 26 междугородних рейсов. В частности, отменены автобусы в Хабаровск, Уссурийск, Находку, Спасск, Большой Камень и др.

Электронное табло владивостокского аэропорта сообщает, что отменены местные рейсы в Дальнегорск, Кавалерово, Терней и Преображение.

За ночь в Приморье выпали осадки от 2 до 17 мм, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета. Снегопад наблюдается почти на всей территории края и, по прогнозам синоптиков, продолжится до вечера.

19 ноября губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил скорректировать режим работы некоторых предприятий во время снегопадов. Он отметил, что организации, которым не нужно работать круглосуточно, могут менять график работы в непогоду. Это позволит снизить потоки людей в часы пик.