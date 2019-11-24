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Кучеров и Панарин набрали по два очка в НХЛ

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Фото: REUTERS/Jean-Yves Ahern
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«Тампа Бэй-Лайтнинг» победила «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Встреча во Флориде завершилась со счетом 6:2. Российский форвард Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей, передает «Газета.ру».

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 36 бросков, а защитник «молний» Михаил Сергачев записал на свой счет ассист.

В другом матче «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл в Канаде «Монреаль» со счетом 6:5. У гостей гол и результативную передачу сделал нападающий Артемий Панарин.

Еще один раз ассистировал партнерам форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич, а вратарь Александр Георгиев отразил 38 из 43 бросков по воротам.

«Питтсбург Пингвинз» ранее победил «Нью-Джерси Девилз» со счетом 4:1. Нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей.

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