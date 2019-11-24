Российский игрок «Сент-Луиса» Клим Костин забросил первую шайбу в НХЛ

Российский форвард «Сент-Луиса» Клим Костин в домашнем матче против «Нэшвилла» отметился первой шайбой в карьере Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Костин отличился на 14-й минуте встречи при счете 0:2. Это был его четвертый матч в лиге, первый он сыграл против «Анахайма» 16 ноября, пишет ТАСС.

В июне 2017 года Клим Костин был выбран под общим 31-м номером на драфте НХЛ-2017 клубом «Сент-Луис Блюз». Российский хоккеист стал последним выбранным игроком в первом раунде драфта.

25 октября 22-летний хоккеист Илья Михеев впервые забросил две шайбы за одну встречу в НХЛ. В текущем сезоне на его счету два гола и одна результативная передача.