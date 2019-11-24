Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление концертного директора Софии Ротару о том, что критика в адрес исполнительницы из-за ее намерения выступить в РФ связана с «каким-то заказом».

По его словам, в России «устали от гастролеров», которые приезжают зарабатывать в Россию, а у себя дома позволяют себе выпады в ее адрес.

Пушков отметил в Twitter, что Ротару «не очень рады» видеть в России, но никакого «заказа на травлю» певицы нет.

В декабре прошлого года Ротару, являющаяся гражданкой Украины, отказалась ехать в Москву на фестиваль «Песня года» и отменила свои выступления на других мероприятиях в России.

Причиной, по данным СМИ, стало военное положение, введенное в тот момент на Украине. Певица решила не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников.

17 ноября стало известно о том, что Ротару примет участие в российских новогодних шоу и выступит на «Песне года», которая пройдет 7 декабря. Также в планах Ротару принять участие в фестивале «Легенды Ретро FM» и рассмотреть предложения о выступлениях на корпоративах в Москве.