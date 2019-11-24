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Синоптики рассказали о погоде на 24 ноября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Небольшой мороз и переменная облачность ожидаются в Москве в воскресенье, 24 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Днем в столице термометры покажут от 4 до 2 градусов мороза, а ночью похолодает до минус 8 градусов. Скорость южного и юго-восточного ветра не превысит 7 м/с. Атмосферное давление достигнет 761 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться от 1 до 6 градусов мороза, в ночь на понедельник она опустится до минус 11. Местами похолодает до 15 градусов ниже нуля.

Ранее 23 ноября врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, чем опасна ясная морозная «марсианская» погода в Москве. По его словам, аллергическую реакцию могут вызвать споры плесени из гниющей травы.

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