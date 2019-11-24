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Посла Норвегии вызвали в МИД Пакистана за сжигание Корана

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Фото: mofa.gov.pk
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МИД Пакистана вызвал посла Норвегии Кьелл-Геннара Эриксена из-за публичного осквернения Корана.

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«Подобные действия ранят чувства 1,3 млрд мусульман по всему миру», — говорится в сообщении на сайте пакистанского внешнеполитического ведомства в субботу, 23 ноября.

В МИДе добавили, что подобные действия не могут быть оправданы свободой самовыражения. Также министерство призвало норвежские власти привлечь к ответственности виновных и не допускать повторения таких случаев.

Инцидент произошел в норвежском городе Кристиансанн 20 ноября в рамках акции протестов организации «Остановим исламизацию Норвегии». Организаторы согласованной манифестации заранее предупредили сотрудников полиции о намерении сжечь Коран.

Полиция призвала воздержаться от подобных действий, которые могут посчитать провокационными. Тем не менее участники акции подожгли книгу.

Ранее полиция Франции задержала подозреваемых в причастности к поставке оружия для нападения на сатирический еженедельник Charlie Hebdo в январе 2015 года.

Тогда в результате атаки погибли 12 человек, а поводом стала карикатура на пророка Мухаммеда. Главный редактор карикатурист Рисс (Лоран Суриссо) рассказал, что новые рабочие помещения превратили в неприступный бункер.

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