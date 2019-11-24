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Салливан назвал условия улучшения отношений Москвы и Вашингтона

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Улучшение отношений между Россией и США возможно при условиях приверженности Москвы Минским соглашениям и невмешательства в демократические процессы США. Об этом рассказал заместитель госсекретаря, кандидат на пост американского посла в Москве Джон Салливан на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Японии. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

11 октября президент США Дональд Трамп выдвинул Салливана на пост посла в России. 21 ноября его кандидатуру поддержал комитет сената конгресса США по иностранным делам.

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8 ноября замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в случае назначения Салливана российско-американские отношения выйдут на новый уровень. По словам дипломата, Москва видит в возможном назначении Салливана знак того, что Вашингтон придает существенное значение состоянию, в котором сейчас находятся отношения России и США.

1 октября контактная группа по Донбассу в Минске подписала «формулу Штайнмайера», которая предусматривает проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса. Также проведение выборов предусматривается Минскими соглашениями, подписанными «четверкой» в 2015 году.

15 ноября стало известно, что встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) запланирована на 9 декабря в Париже. Позднее 19 ноября директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что помощники лидеров стран «четверки» уже согласовали проект итогового документа саммита.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

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