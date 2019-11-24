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Вторым финалистом Кубка Дэвиса стала сборная Испании

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Фото: REUTERS/Sergio Perez
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Сборная Испании по теннису вышла в финал Кубка Дэвисa, обыграв в полуфинале команду Великобритании со счетом 2:1.

В первом матче британец Кайл Эдмунд победил Фелисианo Лопесa — 6:3, 7:6 (7:3). Во втором — Рафаэль Надаль победил Дэниелa Эвансa со счетом 6:4, 6:0.

В решающей парной встрече Надаль и Лопес обыграли Джейми Маррея и Нила Скупски со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (10:8), передает ТАСС.

Ранее в субботу, 23 ноября, в другом полуфинале российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов на тай-брейке проиграли выступающим за Канаду Денису Шаповалову и Вашеку Поспишилу.

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