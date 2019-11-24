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Психически нездоровый мужчина оставил без электроснабжения часть Кишинева

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Фото: point.md
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Психически нездоровый мужчина залез на опору высоковольтной линии электропередачи в Кишиневе высотой более 20 м и отказался спускаться. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел утром в субботу, 23 ноября. Чтобы обезопасить человека, около 11:00 (12:00 мск) в четырех микрорайонах города отключили электроэнергию.

К 20:00 электроэнергией из альтернативных источников питания удалось обеспечить два микрорайона, еще столько же остаются без света и тепла в пятиградусный мороз. Также в части столицы Молдавии не ходят троллейбусы и не работают светофоры.

В результате спасателям удалось снять мужчину с опоры ЛЭП около 20:30 (21:30 мск). Личность мужчины установлена, он состоит на учете в психиатрической клинике.

10 июля сообщалось, что в Армении произошел блэкаут. Перебои с электричеством фиксировались в Ереване и по всей республике. Причиной назывались проблемы в энергосистеме Ирана.

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