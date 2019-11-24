В финале Кубка Либертадорес повторили камбэк «МЮ» 1999 года

Бразильский «Фламенго» стал обладателем Кубка Либертадорес, самого престижного клубного футбольного турнира Южной Америки. В финальном матче «Фламенго» победил аргентинский «Ривер Плейт» со счетом 2:1. Матч прошел на стадионе «Монументаль» в Лиме (Перу).

«Ривер Плейт» выигрывал по ходу матча, однако пропустил два мяча в концовке. Сначала на 14-й минуте гол забил Рафаэль Борре. Дублем на 89-й и 92-й минутах отметился Габриэл Барбоза.

На 95-й минуте Барбоза был удален с поля за вторую желтую карточку, «Ривер Плейт» также остался в меньшинстве после красной карточки Эсекьеля Паласиоса, передает «Газета.ру».

В финале самого престижного европейского клубного турнира Лиги чемпионов в 1999 году на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне аналогичной победы добились футболисты английского «Манчестер Юнайтед».

В том матче немецкая «Бавария» вела в матче с шестой минуты, гол забил Марио Баслер, однако на 91-й и 93-й минутах Тедди Шерингем и Уле Гуннар Сульшер принесли победу «МЮ».

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. Для «Фламенго» это второй кубок в истории. Впервые команда победила в 1981 году. «Ривер Плейт» выиграл турнир в прошлом году, всего на его счету четыре титула. Итоговая встреча турнира была перенесена в Перу из Сантьяго в связи с беспорядками в Чили.

В прошлом году финальный матч с участием «Ривер Плейт» и другой аргентинской команды «Бока Хуниорс» (3:1) перенесли из Буэнос-Айреса в Мадрид из-за беспорядков, устроенных болельщиками.