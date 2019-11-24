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Министр ВМС США был готов уйти в отставку из-за несогласия с Трампом

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Фото: TASS/Zuma/Alex Edelman
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Министр военно-морских сил (ВМС) США Ричард Спенсер выражал готовность уйти в отставку из-за несогласия с американским лидером Дональдом Трампом о наказании обвиненного в преступлении военного. Об этом сообщила газета The New York Times.

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По информации издания, несогласие произошло из-за Эдварда Галлагера, которого обвиняли в ряде военных преступлений во время службы в спецназе ВМС США, в том числе в убийстве взятого в плен боевика террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке.

Кроме того, он подозревался в убийстве мирных жителей и угрозах в отношении свидетелей. В июле 2019 года суд оправдал Галлагера по большей части обвинений. Командование понизило его в звании и исключило из спецназа, против чего выступил президент США.

NYT заявила, что тогда Спенсер выражал недовольство вмешательством Трампа и заявил о готовности уйти в отставку. При этом сам он на конференции по безопасности в канадском Галифаксе (провинция Новая Шотландия) опроверг эти утверждения.

Ричард Спенсер — американский банкир и государственный деятель, министр военно-морских сил США с 3 августа 2017 года. Его кандидатуру на пост выдвинул президент США Дональд Трамп.

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