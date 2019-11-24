Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Россия будет стремиться к тому, чтобы передать опыт советского дипломата Олега Трояновского молодым поколениям и продолжит начатые им традиции.

Об этом говорится в воскресенье, 24 ноября, в комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи со 100-летием со дня рождения Трояновского.

По словам главы МИД РФ, Трояновский был знаменит своей эрудицией, дипломатическим чутьем и умением находить блестящие выходы из сложных ситуаций.

Дипломат начал свою карьеру в Лондоне. Также он работал в период переговоров по окончании Второй мировой войны над согласованием параметров послевоенного мироустройства.

Лавров также указал, что Трояновский был известен своим юмором. Так, в ходе Генеральной ассамблеи дипломат вместе с американским коллегой были облиты красной краской попавшими в ООН китайскими радикалами.

«Трояновский тогда произнес фразу, которая впоследствии стала, как сейчас мы это называем, «мемом» в кругах ООН: «Better red than dead» — «Лучше быть красным, чем мертвым», — рассказал российский министр.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа. По словам Торкунова, который был однокурсником Лаврова, российский министр — «великий коммуникатор», у которого «вектор никогда не менялся».