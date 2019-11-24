Прямой эфир

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия будет стремиться к тому, чтобы передать опыт советского дипломата Олега Трояновского молодым поколениям и продолжит начатые им традиции.

Не помнит мир спасенный: Россию обвинили в развязывании Второй мировой
Главы освобожденных советскими войсками стран упражняются в переписывании истории

Об этом говорится в воскресенье, 24 ноября, в комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи со 100-летием со дня рождения Трояновского.

По словам главы МИД РФ, Трояновский был знаменит своей эрудицией, дипломатическим чутьем и умением находить блестящие выходы из сложных ситуаций.

Дипломат начал свою карьеру в Лондоне. Также он работал в период переговоров по окончании Второй мировой войны над согласованием параметров послевоенного мироустройства.

Лавров также указал, что Трояновский был известен своим юмором. Так, в ходе Генеральной ассамблеи дипломат вместе с американским коллегой были облиты красной краской попавшими в ООН китайскими радикалами.

«Трояновский тогда произнес фразу, которая впоследствии стала, как сейчас мы это называем, «мемом» в кругах ООН: «Better red than dead» — «Лучше быть красным, чем мертвым», — рассказал российский министр.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа. По словам Торкунова, который был однокурсником Лаврова, российский министр — «великий коммуникатор», у которого «вектор никогда не менялся».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин назначил послом в Великобритании Андрея Келина
Экс-посол РФ в Лондоне Яковенко возглавит Дипломатическую академию МИДа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019