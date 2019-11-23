Советник Трампа заявил о нежелании НАТО прямого конфликта с Россией

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Североатлантический альянс не намерен вступать в прямой конфликт с Россией.

На форуме по безопасности в Канаде в воскресенье, 23 ноября, он подчеркнул, что НАТО не планирует принимать более активные действия по защите Украины от «российской агрессии».

В этой связи он добавил, что альянс в целом не считает привлекательным принимать Украину в состав организации, а вопрос не стоит на повестке дня, передает «РИА Новости».

Он указал, что НАТО создавалось именно для того, чтобы не допустить конфликта с Россией. Вместе с тем О'Брайен подтвердил, что США будут «стоять вместе с Украиной».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 ноября заявила, что НАТО, оказывая военную поддержку Киеву и представляя внутриукраинский конфликт как конфликт с Россией, способствует дестабилизации и расколу украинского общества.

5 ноября генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО. По его словам, все союзники согласились с тем, что Украина вступит в организацию.

В 2014 году Верховная рада Украины внесла изменения в законодательство и отказалась от внеблокового статуса. Через два года в конституции страны вступление в НАТО и ЕС были закреплены как главные цели внешней политики.

К 2020 году Киев должен обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Однако в альянсе нет единой позиции по Украине. Так, 29 октября Венгрия наложила вето на совместную декларацию послов НАТО по Украине. В Киеве также признают, что не готовы вступить в альянс.