В Москве стартовал чемпионат мира по акробатическому рок-н-роллу

В столичном дворце «Мегаспорт» стартовал чемпионат мира по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги.

За победу будут бороться представители 14 стран. В ходе турнира определятся лучшие танцоры в следующих дисциплинах: «Класс-микст среди мужчин и женщин», «Буги-вуги среди мужчин и женщин», а также «Буги-вуги: сеньоры». Итоги соревнований подведут поздно вечером 23 ноября.

Самой зрелищной дисциплиной считается класс-микст, так как в ней присутствуют элементы акробатики. Судьи оценивают отдельно атлетические элементы, отдельно танцы.

От России в данной дисциплине выступят трехкратные чемпионы мира и Европы Дарина Козлова и Алексей Кондрашкин (действующие чемпионы мира), а также обладатели Кубка мира Маргарита Чарковская и Иван Кудряшов.