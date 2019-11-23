Прямой эфир

В Москве стартовал чемпионат мира по акробатическому рок-н-роллу

0
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столичном дворце «Мегаспорт» стартовал чемпионат мира по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги.

За победу будут бороться представители 14 стран. В ходе турнира определятся лучшие танцоры в следующих дисциплинах: «Класс-микст среди мужчин и женщин», «Буги-вуги среди мужчин и женщин», а также «Буги-вуги: сеньоры». Итоги соревнований подведут поздно вечером 23 ноября.

Самой зрелищной дисциплиной считается класс-микст, так как в ней присутствуют элементы акробатики. Судьи оценивают отдельно атлетические элементы, отдельно танцы.

От России в данной дисциплине выступят трехкратные чемпионы мира и Европы Дарина Козлова и Алексей Кондрашкин (действующие чемпионы мира), а также обладатели Кубка мира Маргарита Чарковская и Иван Кудряшов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп призвал голосовать за своего бывшего пресс-секретаря на шоу «Танцы со звездами»
Опубликовано видео зажигательного танца Марадоны после победы своего клуба

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019