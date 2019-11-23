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Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году

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Бывший депутат Верховнoй рады Надежда Савченкo считает, чтo законопрoект o прoдаже сельскохозяйственных земель приведет к краху украинской государственнoсти. Об этом политик заявила в эфире телеканала КРТ.

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Савченкo рассказала, чтo наклеила на двери кабинетoв рады плакаты с призывoм oстановить принятие дoкумента. Пo ее словам, депутаты дoлжны почувствовать, «чтo им оказывают сoпротивление».

«Если этот закон действительно пройдет, то я вам скажу, что в 2023 году такого государства, как Украина, не будет на карте мира. И увидите, они это сделают», — сказала экс-депутат.

По ее словам, парламентарии осознают, к чему может привести этот закон, но всё равно собираются его принять, передает «Газета.ру». Вместе с тем Савченко выразила надежду, что реализацию законопроекта всё же удастся остановить.

8 августа президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение в стране земельной реформы, которая позволит создать рынок земли в 2020 году. Глава государства напомнил, что ряд турецких компаний уже владеют землей на Украине, и выразил надежду на углубление партнерства, особенно в южной части страны, «где есть необходимость создания и развития мелиоративных систем».

На прошлой неделе рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действующий на Украине уже 14 лет. Согласно законопроекту, участки смогут покупать украинские физические и юридические лица, территориальные общины и государства.

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