Три человека пострадали при стрельбе в Солт-Лейк-Сити

В американском Солт-Лейк-Сити (штат Юта) произошла стрельба, в результате которой три человека получили ранения. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщило издание The Salt Lake Tribune со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел вечером в пятницу недалеко от музыкального клуба. Неизвестные, проезжавшие мимо на автомобиле, открыли огонь по выходившим из здания людям. Один из пострадавших — подросток. Все трое были госпитализированы.

Полиция ведет поиски злоумышленников. Пока никто не задержан.

Ранее, 21 ноября, сообщалось, что на парковке школы в американском городе Сан-Хосе (штат Калифорния) обнаружили самодельное взрывное устройство. Бомбу нашел школьный садовник, устройство находилось в кустах на парковке. Мужчина отнес его в здание администрации учебного заведения, руководство которого вызвало правоохранителей.