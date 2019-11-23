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Метеорологи пообещали «пушкинскую» погоду в Москве и области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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«Пушкинская погода» — мороз и солнце — установится в ближайшие дни в Москве и области. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью телеканалу «360» в субботу, 23 ноября.

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«Такой умеренный мороз, характерный не только для ноября, но и для декабря и января, наблюдается сейчас в Москве и области. Существенно погода не изменится и в ближайшие несколько дней», — сказал Вильфанд.

По его словам, в ночь на воскресенье, 24 ноября, температура воздуха составит -8…-10 градусов, а по области — до -13 градусов. Дневная температура будет -2…-4 градуса.

Такой погода сохранится на ближайшие дни до среды, 27 ноября.

Однако в среду температура воздуха начнет повышаться, ночью термометры покажут примерно -5 градусов, а днем 27 ноября будет уже около нуля. Одновременно станет понижаться и атмосферное давление. Оно вернется к отметкам нормы, 747–750 мм рт.ст. Такие температурные показатели сохранятся до 29 ноября.

Вильфанд уточнил, что будет облачно с прояснениями, осадки в виде небольшого мокрого снега. Он также напомнил о климатической дате установления снежного покрова — приблизительно 28 ноября.

Ранее 23 ноября врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок рассказал, чем опасна ясная морозная «марсианская» погода в Москве. По его словам, аллергическую реакцию могут вызвать споры плесени из гниющей травы.

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