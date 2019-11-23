В Минтрансе рассказали о проекте новой дороги от Джубги до Сочи

Минтранс может приступить к проекту новой дороги из Джубги в Сочи в декабре, обсуждение подходов к проекту может начаться в I квартале 2020 года, рассказал глава ведомства Евгений Дитрих. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 23 ноября.

«По поводу трассы Джубга–Сочи — это на сегодняшний день скорее не проект в полном понимании этого слова, а скорее бизнес-идея, которая является следствием потребности наших граждан в нормальном передвижении», — сказал министр.

Существующая дорога от Джубги до Сочи сильно перегружена, пробки растягиваются на много километров.

Дитрих добавил также, что побережье Черного моря является основным местом отдыха россиян, поэтому Краснодарский край и Крым должны быть обеспечены особым транспортным сообщением.

По его словам, сначала будет рассматриваться возможность строительства трассы с наиболее загруженных участков — обхода Сочи и Туапсе. По мнению главы Минтранса, строительство новой автодороги с этих объектов будет дешевле, нежели реализация проекта целиком (оценен примерно в 1,6 трлн рублей). Дороги в обход Сочи и Туапсе смогли бы составить основу платного дублера существующей дороги.

28 августа массовый отъезд туристов на автомобилях спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе А-147 Джубга–Сочи. Только за 26 августа по дороге, рассчитанной на 6 тыс. автомобилей, проехали более 46 тыс. машин. В конце августа перегруженность дороги А-147 на выезде из Сочи достигала отметки в 678,5%.