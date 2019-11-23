Мэр Тулуна попал в ДТП

Мэр города Тулун Иркутской области Юрий Карих попал в ДТП, сообщает в субботу, 23 ноября, Irkutsk Media со ссылкой на информированный источник.

ДТП произошло в Черемховском районе Иркутской области. По предварительным данным, автомобиль Кариха врезался в «КамАЗ».

По информации ТАСС, мэр Тулуна госпитализирован в тяжелом состоянии. В результате ДТП погибла его жена Лариса Карих.

Другие подробности не приводятся.

22 ноября в городе Узловая Тульской области при массовом столкновении автомобилей пострадали три человека.