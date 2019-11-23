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СМИ сообщили о романе Микки Рурка с россиянкой

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Dennis Van Tine
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Голливудского актера Микки Рурка заметили в компании россиянки в одном из ресторанов Нью-Йорка. По данным портала Page Six, спутнице 67-летнего артиста на вид от 23 до 26 лет.

По словам знакомых актера, девушку зовут Ольга и она является «близким другом» Рурка. При этом очевидцы указали на очень нежное отношение пары друг к другу.

«Он нежно гладил ее лицо и шею», — цитирует слова очевидца портал.

В сентябре сообщалось, что поклонники не узнали Микки Рурка после его очередной пластической операции.

Микки Рурк — американский актер и сценарист. Он снялся в нескольких десятках фильмов, среди которых «Девять с половиной недель», «Сердце ангела», «Бойцовая рыбка» и др.

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