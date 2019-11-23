Нарышкин оценил данные СМИ о ядерном взрыве в Южно-Китайском море

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у России нет достоверных данных о якобы имевшем место радиационном инциденте в Южно-Китайском море. Об этом он сказал журналистам в субботу, 23 ноября.

«У нас нет достоверных собственных данных. Пытаемся через различные источники это проверить, перепроверить», — сказал Нарышкин «РИА Новости».

При этом он отметил, что данный вопрос не входит в компетенцию Службы внешней разведки.

20 ноября американское издание Hal Turner Radio Show сообщило со ссылкой на военные источники, что в Южно-Китайском море был произведен подводный ядерный взрыв. По его данным, детонация произошла на глубине 50 м, а мощность взрыва составила от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. По словам источников, «землетрясение исключено». Официального подтверждения этой информации нет.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что угроза негативного воздействия на россиян ввиду повышения уровня радиационного фона в Южно-Китайском море отсутствует.

В то же время старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов рассказал «Известиям», что сообщения СМИ о том, что в Южно-Китайском море якобы произошел подводный ядерный взрыв, скорее всего, являются фейком.