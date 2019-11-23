Прямой эфир

Нарышкин оценил данные СМИ о ядерном взрыве в Южно-Китайском море

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у России нет достоверных данных о якобы имевшем место радиационном инциденте в Южно-Китайском море. Об этом он сказал журналистам в субботу, 23 ноября.

Окончательно подорвали: ядерные испытания США до сих пор губят Маршалловы острова
Радиационный след на Бикини и Эниветоке мощнее чернобыльского

«У нас нет достоверных собственных данных. Пытаемся через различные источники это проверить, перепроверить», — сказал Нарышкин «РИА Новости».

При этом он отметил, что данный вопрос не входит в компетенцию Службы внешней разведки.

20 ноября американское издание Hal Turner Radio Show сообщило со ссылкой на военные источники, что в Южно-Китайском море был произведен подводный ядерный взрыв. По его данным, детонация произошла на глубине 50 м, а мощность взрыва составила от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. По словам источников, «землетрясение исключено». Официального подтверждения этой информации нет.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что угроза негативного воздействия на россиян ввиду повышения уровня радиационного фона в Южно-Китайском море отсутствует.

В то же время старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов рассказал «Известиям», что сообщения СМИ о том, что в Южно-Китайском море якобы произошел подводный ядерный взрыв, скорее всего, являются фейком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава МИД ФРГ не поддержал вывод ядерного оружия США из Германии
Российские сейсмологи допустили факт ядерного взрыва в Южно-Китайском море

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019