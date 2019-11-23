Медведев призвал стесняющихся «Единой России» выйти из партии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что самовыдвиженцы из партии «Единая Россия» на выборах скорее запутали избирателей, что не помогло их избранию. По его словам, там, где кандидаты не скрывали свою партийную принадлежность, результат оказался выше.

«Считаю, что кандидаты от «Единой России» должны гордиться своей партийной принадлежностью. А если кто-то стесняется быть в наших рядах, лучше выйти из партии, освободить место тем, кто верит в ее будущее», — сказал Медведев на XIX съезде «Единой России» в субботу, 23 ноября.

Он отметил, что партии нужны люди, которые готовы работать для страны, передает ТАСС.

24 октября Медведев осудил кандидатов, которые, получив поддержку от партии, идут на выборы как самовыдвиженцы. Глава правительства отметил, что подобные действия вызывают недоумение у избирателей — «если он от партии, то чего он прячется». В результате сторонники «Единой России» начинают сомневаться в кандидате и могут отдать голос за другого политика.

8 сентября в 85 российских регионах прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в Москве — депутатов Мосгордумы. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в целом избирательная кампания прошла успешно.