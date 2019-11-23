Прямой эфир

Роскомнадзор потребовал удалить сериал «Ивановы — Ивановы» с пиратских сайтов

0
Фото: Канал СТС
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскомнадзор обеспечит защиту авторских прав в отношении фильма «Ивановы — Ивановы». Об этом сообщается на сайте ведомства в субботу, 23 ноября.

Отмечено, что 257 владельцев сайтов уже изъяли из публичного доступа копии фильма, ожидается удаление еще с двух интернет-страниц. Операторы связи ограничили доступ к 35 сайтам в России, которые не пресекли доступ к «пиратскому контенту».

«В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу», — сказано в сообщении.

«Ивановы — Ивановы» — российский комедийный телесериал, который рассказывает об истории двух семей разного достатка. Они узнают о том, что их детей перепутали в роддоме, поэтому взрослые решают «вернуть всё на круги своя» и поменять детей обратно. Всё это привело к тому, что две семьи начали жить под одной крышей. Режиссерами сериала выступили Антон Федотов, Федор Стуков и другие. Премьера состоялась 16 октября 2017 года на телеканале СТС.

22 ноября в Нидерландах отключили серверы стримингового плеера Moonwalk. Он обслуживал 80% пиратских сайтов в Рунете, включая наиболее крупные ресурсы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах россиян в онлайн-кинотеатрах
Сериал «Властелин колец» продлили на второй сезон

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019