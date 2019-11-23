Роскомнадзор обеспечит защиту авторских прав в отношении фильма «Ивановы — Ивановы». Об этом сообщается на сайте ведомства в субботу, 23 ноября.

Отмечено, что 257 владельцев сайтов уже изъяли из публичного доступа копии фильма, ожидается удаление еще с двух интернет-страниц. Операторы связи ограничили доступ к 35 сайтам в России, которые не пресекли доступ к «пиратскому контенту».

«В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу», — сказано в сообщении.

«Ивановы — Ивановы» — российский комедийный телесериал, который рассказывает об истории двух семей разного достатка. Они узнают о том, что их детей перепутали в роддоме, поэтому взрослые решают «вернуть всё на круги своя» и поменять детей обратно. Всё это привело к тому, что две семьи начали жить под одной крышей. Режиссерами сериала выступили Антон Федотов, Федор Стуков и другие. Премьера состоялась 16 октября 2017 года на телеканале СТС.

22 ноября в Нидерландах отключили серверы стримингового плеера Moonwalk. Он обслуживал 80% пиратских сайтов в Рунете, включая наиболее крупные ресурсы.