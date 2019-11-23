В Анапе ввели режим повышенной готовности из-за пожара камыша

В Анапе введен режим повышенной готовности из-за пожара камыша в плавневой зоне между Чембуркой и Анапой. Об этом сообщается на сайте городской администрации в субботу, 23 ноября.

К тушению пожара привлечены 138 человек и 46 единиц техники. Отмечено, что меняющаяся погода и уменьшение скорости ветра оказывают положительное влияние на работу спасателей.

В управлении гражданской обороны и защиты населения администрации города рассказали, что опасности жизни и здоровью населения нет. Ситуация находится на контроле спасательных служб.

Пожар в плавневой зоне хутора Чембурка начался накануне 22 ноября. Площадь возгорания составила 600 кв. м. При этом до ближайшего населенного пункта оставалось 300 м. Борьбу с огнем вели 103 человека личного состава и 38 единиц техники, от МЧС России — 54 человека и 15 единиц техники.

Работу осложнял сильный ветер, однако спасатели смогли ликвидировать угрозу для жилых домов. Пожар был локализован на площади 1500 кв. м.

11 ноября режим ЧС введен в Краснодарском крае из-за лесных пожаров. Одной из версий о причинах возгорания был поджог.