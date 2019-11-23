Прямой эфир

Сотрудники ППС устроили погоню со стрельбой на МКАД

0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) устроили погоню со стрельбой за угонщиком на МКАД. Преступник пытался скрыться на автомобиле ВАЗ-2107, сообщает в субботу, 23 ноября, Telegram-канал «112».

Отмечается, что по дороге угонщик совершил несколько аварий. В результате полицейские были вынуждены применить оружие.

«Они выстрелили в сторону нарушителя как минимум восемь раз. Гонщика удалось задержать на северо-западе Москвы», — отмечается в сообщении.

Подробности произошедшего выясняются.

10 ноября авария с участием двух автомобилей парализовала движение на внутренней полосе 31-го км МКАД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ДТП на МКАД парализовало движение на нескольких полосах
На МКАД грузовик с газовыми баллонами столкнулся с легковушкой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019