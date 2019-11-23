Сотрудники ППС устроили погоню со стрельбой на МКАД

В Москве сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) устроили погоню со стрельбой за угонщиком на МКАД. Преступник пытался скрыться на автомобиле ВАЗ-2107, сообщает в субботу, 23 ноября, Telegram-канал «112».

Отмечается, что по дороге угонщик совершил несколько аварий. В результате полицейские были вынуждены применить оружие.

«Они выстрелили в сторону нарушителя как минимум восемь раз. Гонщика удалось задержать на северо-западе Москвы», — отмечается в сообщении.

Подробности произошедшего выясняются.

10 ноября авария с участием двух автомобилей парализовала движение на внутренней полосе 31-го км МКАД.