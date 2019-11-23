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Врач рассказал об опасности «марсианской» погоды в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок рассказал, чем опасна ясная морозная «марсианская» погода в Москве. По его словам, аллергическую реакцию могут вызвать споры плесени из гниющей травы.

Ранее в ноябре синоптики рассказали, что погода подготовила для москвичей «марсианские» пейзажи — при морозе осадки в столице отсутствуют, поэтому на улицах холодно и пыльно.

«Листва и трава, которые остались с лета в Москве, сейчас начали гнить. Если снега не будет, то эта гниль будет высыхать и на морозе подниматься в воздух», — рассказал Болибок журналистам РИАМО 23 ноября.

По его словам, в таких условиях аллергикам следует вовремя принимать положенные лекарства и не пренебрегать рекомендациями врачей.

Ранее сообщалось, что столбики термометров московской метеостанции опустились до минус 11 градусов к 8:00 23 ноября.

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