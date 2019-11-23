Косметолог объяснила причины быстрого старения россиянок

Косметолог-дерматолог Натаэла Гришина объяснила, почему россиянки стареют быстрее азиаток. По ее словам, на это влияет генетика и режим питания.

Специалист рассказала, что у женщин в России в основном деформационный тип старения кожи, который приводит к потере контура лица. При этом у азиаток — мускульный тип старения, при котором долгое время сохраняется овал лица и не появляются морщины.

«Это обусловлено типом кожи в зависимости от того, где женщина проживает и какой образ жизни ведет», — рассказала Гришина журналистам РЕН ТВ.

Она отметила, что также важен рацион питания азиаток. По ее словам, они питаются рыбой и употребляют омега-3, тогда как россиянки больше едят жирную пищу из-за холодов.

Ранее в ноябре журналист китайского портала Sohu заявил, что россиянки стареют быстрее, чем китаянки. По его мнению, одна из причин этого в том, что русские женщины после свадьбы отдают много сил семье и не следят за своей внешностью как раньше.