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Косметолог объяснила причины быстрого старения россиянок

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Косметолог-дерматолог Натаэла Гришина объяснила, почему россиянки стареют быстрее азиаток. По ее словам, на это влияет генетика и режим питания.

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Специалист рассказала, что у женщин в России в основном деформационный тип старения кожи, который приводит к потере контура лица. При этом у азиаток — мускульный тип старения, при котором долгое время сохраняется овал лица и не появляются морщины.

«Это обусловлено типом кожи в зависимости от того, где женщина проживает и какой образ жизни ведет», — рассказала Гришина журналистам РЕН ТВ.

Она отметила, что также важен рацион питания азиаток. По ее словам, они питаются рыбой и употребляют омега-3, тогда как россиянки больше едят жирную пищу из-за холодов.

Ранее в ноябре журналист китайского портала Sohu заявил, что россиянки стареют быстрее, чем китаянки. По его мнению, одна из причин этого в том, что русские женщины после свадьбы отдают много сил семье и не следят за своей внешностью как раньше.

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