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В Москве установлен новый осенний температурный минимум

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Столбики термометров московской метеостанции опустились до минус 11 градусов к 8:00 субботы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы 23 ноября.

Отмечается, что это была самая холодная ночь с начала осени этого года. Морозы в столице уже третьи сутки подряд устанавливают новый минимум осенней температуры. Так, в ночь на четверг в городе температура опустилась до минус 8,5 градуса, а в ночь на пятницу — до минус 10,7 градуса.

По прогнозам синоптиков, морозная и сухая погода сохранится в столице до середины следующей недели. Потом в Москве ожидается потепление до нуля градусов. Кроме того, может пойти небольшой снег.

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