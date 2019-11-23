Малкин помог «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» победил «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Питтсбурге завершилась со счетом 4:1.

Нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей. В текущем чемпионате на его счету четыре шайбы и 10 передач, передает «Газета.ру».

«Питтсбург» занимает пятое место в Восточной конференции, имея в своем активе 28 очков. В следующем матче «Пингвинз» сыграет дома с «Калгари Флеймз» 26 ноября.

В предыдущей встрече против «Нью-Йорк Айлендерс» Малкин забросил шайбу и сделал одну результативную. Тем не менее «Питтсбург» уступил — 3:4.

В конце октября стало известно, что у Малкина есть американский паспорт, после чего он подвергся критике. Эта информация вскрылась из-за возникших проблем с бизнесом у спортсмена.

Супруга Малкина Анна Кастерова заявила, что наличие американского паспорта не мешает Евгению приезжать в Россию и выступать за национальную команду. Она добавила, что он всегда в составе сборной, если позволяет здоровье.