Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России

Ряд зарубежных исполнителей могут критиковать Россию, но приезжают сюда, чтобы заработать. Об этом заявил глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, комментируя планы певицы Софии Ротару выступить на российской сцене.

В прошлом году исполнительница, являющаяся гражданкой Украины, отменила свои выступления в РФ после введения Киевом военного положения. Ранее стало известно, что в декабре Ротару вернется на российскую сцену.

По мнению сенатора, «у Минкультуры должен быть инструмент влияния на таких артистов», передает «РИА Новости». При этом он подчеркнул, что не должно быть составления черных списков, «подобно тому, что происходило на Украине».

Рязанский добавил, что также следует узнать, что о поведении артиста думают зрители. «Лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале», — заключил он.

17 ноября стало известно о том, что Ротару примет участие в российских новогодних шоу и выступит на «Песне года», которая пройдет 7 декабря. Также в планах Ротару принять участие в фестивале «Легенды Ретро FM» и рассмотреть предложения о выступлениях на корпоративах в Москве.