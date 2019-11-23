Дом скончавшегося Робина Уильямса продают за $7,2 млн

Особняк Робина Уильямса в Калифорнии, в котором актер свел счеты с жизнью в 2014 году, выставили на торги.

Как сообщает таблоид The Sun, цена дома голливудской звезды в Сан-Франциско составляет $7,2 млн. Отмечается, что из окон особняка открывается потрясающий вид на залив. Дом был построен в 1987 году.

В нем есть шесть спален и ванных комнат, библиотека с деревянными панелями и бассейн. Согласно объявлению, дом создает «идеальные условия для жизни» и является «мечтой артиста».

Уильямс приобрел здание в в 2008-м за $4,05 млн. После его трагической смерти в возрасте 63 лет имущество было передано доверительному фонду вдовы Сьюзан Уильямс.

Ранее она сообщила, что основной причиной смерти актера стала не депрессия, как предполагалось, а одна из форм приобретенного слабоумия — деменция с тельцами Леви.

В 2018 году коллекция личных вещей Уильямса и его бывшей жены Марши Гарсес была продана на торгах Sotheby's в Нью-Йорке за $6 млн.

Среди прочего, с молотка ушла шпага из фильма Стивена Спилберга «Капитан Крюк» ($4,8 тыс.) и «Золотой глобус» за роль в фильме «Доброе утро, Вьетнам» ($27,5 тыс. ).