Прямой эфир

Дом скончавшегося Робина Уильямса продают за $7,2 млн

0
Фото: Global Look Press/imago stock&people
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Особняк Робина Уильямса в Калифорнии, в котором актер свел счеты с жизнью в 2014 году, выставили на торги.

Робин Уильямс приглашает на «Бульвар»
Робин Уильямс приглашает на «Бульвар»
Специалисты считают, что незадолго до смерти актер завершил работу над своей лучшей ролью

Как сообщает таблоид The Sun, цена дома голливудской звезды в Сан-Франциско составляет $7,2 млн. Отмечается, что из окон особняка открывается потрясающий вид на залив. Дом был построен в 1987 году.

В нем есть шесть спален и ванных комнат, библиотека с деревянными панелями и бассейн. Согласно объявлению, дом создает «идеальные условия для жизни» и является «мечтой артиста».

Уильямс приобрел здание в в 2008-м за $4,05 млн. После его трагической смерти в возрасте 63 лет имущество было передано доверительному фонду вдовы Сьюзан Уильямс.

Ранее она сообщила, что основной причиной смерти актера стала не депрессия, как предполагалось, а одна из форм приобретенного слабоумия — деменция с тельцами Леви.

В 2018 году коллекция личных вещей Уильямса и его бывшей жены Марши Гарсес была продана на торгах Sotheby's в Нью-Йорке за $6 млн.

Среди прочего, с молотка ушла шпага из фильма Стивена Спилберга «Капитан Крюк» ($4,8 тыс.) и «Золотой глобус» за роль в фильме «Доброе утро, Вьетнам» ($27,5 тыс. ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Особняк певицы Ареты Франклин продали за $300 тыс. в США
Виллу певца Джонни Холлидея ограбили во Франции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019