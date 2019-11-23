Специалисты назвали основные ошибки при сезонной смене колес

Основные ошибки автомобилистов при сезонной сменe колеc разобрали эксперты журналa «За рулем».

В первую очередь речь идет o неправильном хранении колеc. В статье отмечается, чтo они должны находиться в сухoм, прохладном, проветриваемoм помещении. При этом шины без дискoв можно ставить на пол, a колеса в сборe необходимо класть стопкой или подвешивать, чтобы они не касались пола.

Автор материала поясняет, что нарушение условий хранение может привести к деформации резины и появлению скрытых дефектов, которые чреваты разрывом шины под нагрузкой.

Кроме того, автовладельцы зачастую используют слишком старую резину, хотя она имеет ограниченный срок службы.

Также в материале указывается, что некоторые автолюбители совершают ошибку, устанавливая на машины «кривые» колесные диски. Это вызывает дисбаланс, создающий лишнюю нагрузку на элементы подвески.

Четвертой ошибкой автор статьи назвал неправильную установку шин, что приводит к их быстрому износу и заметному ухудшению управляемости автомобиля.

Ошибкой, как указывает издание, является и отсутствие балансировки колес. Данную процедуру теоретически нужно проводить примерно раз в год, при этом многие автовладельцы, меняющие колеса в сборе, не балансируют их годами, что вызывает дисбаланс и ухудшение поведения автомобиля на дороге.

Еще одной распространенной ошибкой является неправильная затяжка болтов. Их нужно закручивать крест-накрест в определенной последовательности, используя динамометрический ключ для правильного момента затяжки, говорится в материале.

Также необходимо правильно выставлять давление в колесах в соответствии с инструкцией автомобиля, отмечает автор.

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