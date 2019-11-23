Лавров планирует встретиться с Салливаном в Нагое

Глава российского МИДа Сергей Лавров намерен встретиться с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном в рамках совещания глав дипломатических ведомств стран G20 в японской Нагое. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщили журналистам в российской делегации на совещании.

«В графике Лаврова — встреча на полях СМИД (Совета министров иностранных дел. — Ред.) «двадцатки» в Японии с Салливаном», — цитирует сообщение ТАСС.

11 октября президент США Дональд Трамп выдвинул Салливана на пост посла в России. 21 ноября его кандидатуру поддержал комитет сената конгресса США по иностранным делам.

8 ноября замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в случае назначения Салливана российско-американские отношения выйдут на новый уровень. По словам дипломата, Москва видит в возможном назначении Салливана знак того, что Вашингтон придает существенное значение состоянию, в котором сейчас находятся отношения России и США.