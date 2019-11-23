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Мэрилин Мэнсон выпустил кавер на песню The Doors

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Фото: Global Look Press/ImagePressAgency/face to face
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Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон выпустил кавер-версию песни The End группы The Doors. Песня выходила на дебютном альбоме группы в 1967 году.

В октябре Мэнсон выпустил клип на сингл God’s Gonna Cut You Down. Композиция — кавер на традиционную американскую песню, которую когда‑то исполняли Джонни Кэш, Элвис Пресли, Моби и другие музыканты.

Ранее сообщалось, что бас-гитара с автографами всех участников The Doors ушла с молотка аукционного дома «Литфонд» за 950 тыс. рублей. К музыкальному инструменту прилагался сертификат подлинности.

В мае стало известно, что Мэрилин Мэнсон и американская актриса Шэрон Стоун снимутся в продолжении сериала режиссера Паоло Соррентино «Молодой папа».

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