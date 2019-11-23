В столице Колумбии ввели комендантский час из-за новых протестов

Власти ввели комендантский час на всей территории столицы Колумбии Боготы после возобновления беспорядков в пятницу, 22 ноября. Об этом сообщает City TV.

Как сообщил мэр города Энрике Пеньялоса, комендантский час продлится с 21:00 пятницы (5:00 субботы мск) до 5:00 субботы (13:00 мск). В Боготе также приостановлена работа системы скоростных городских автобусов.

По информации мэрии, к настоящему моменту 230 человек задержаны за нарушение общественного порядка, грабежи и вандализм.

Власти обвиняют в беспорядках отдельные группы агрессивно настроенных активистов. В свою очередь, местные СМИ пишут о чрезмерном применении силы против мирных «кастрюльных маршей», которые также продолжаются в столице страны.

По официальной информации, в протестах погибли три и ранены 273 человека, среди которых 148 военных и трое полицейских.

10 ноября на фоне многочисленных беспорядков боливийский лидер Эво Моралес объявил о своей отставке после 13 лет пребывания у власти, а затем отбыл в Мексику, предоставившую ему политическое убежище. Массовые беспорядки в стране начались из-за обнаруженных нарушений при подсчете голосов на выборах президента 20 октября.

13 ноября оппозиционный сенатор Жанин Аньес временно взяла на себя обязанности президента.

При этом сотни жителей боливийской столицы Ла-Пас вышли на улицы с протестами против временного лидера.

15 ноября Моралес объявил о готовности вернуться на родину ради прекращения насилия. Он попросил вооруженные силы и полицию страны «не пачкать руки в крови» соотечественников.