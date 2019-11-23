Испания вслед за Россией пробилась в полуфинал Кубка Дэвиса

Сборная Испании по теннису победила команду Аргентины в четвертьфинале Кубка Дэвиса в Мадриде счетом 2–1. Сначала испанец Пабло Карреньо-Буста уступил аргентинцу Гидо Пелье (7:6, 6:7, 1:6).

Затем Рафаэль Надаль выиграл у Диего Шварцмана (6:1, 6:2). В парной встрече Марсель Гранольерс и Надаль обыграли Максимо Гонсалеса и Леонардо Майера (6:4, 4:6, 6:3).

Соперником испанцев в полуфинале станет сборная Великобритании, которая прошла команду Германии. В другом мате 1/2 финала встретятся Россия и Канада, передает RT.

Оба матча этой стадии состоятся в субботу, 23 ноября. Финал турнира, в котором участвовали 18 сборных, завершится 24 ноября. Призовой фонд составляет $20 млн.

Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов ранее оказались сильнее Сербии с Новаком Джоковичем. На групповом этапе сборная России выиграла у Хорватии, но потерпела поражение от испанцев.