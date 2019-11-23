Россия и Сенегал забили 15 мячей на старте ЧМ по пляжному футболу

Сборные России и Сенегала в стартовом матче группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу в Парагвае забили 15 мячей.

Встреча группы С состоялась в пятницу, 23 ноября, и завершилась победой россиян со счетом 8:7. Хет-трик в составе сборной России сделал Федор Земсков, дубли на свой счет записали Борис Никоноров и Артур Папоротный.

Следующий матч национальной команды пройдет 24 ноября. Сборная встретится с футболистами из ОАЭ. 26 ноября россияне встретятся с Белоруссией.

По две лучшие команды в каждом квартете выйдут в четвертьфинал. Турнир продлится до 1 декабря. Действующим победителем соревнований является Бразилия.

Сборная России выигрывала титул в 2011 и 2013 годах. В 2015-м команда заняла третье место. В октябре стало известно, что чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в России.