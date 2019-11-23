Шахназаров раскритиковал колоризацию черно-белых фильмов

Режиссер и генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров считает неправильной практику демонстрации старых черно-белых фильмов в цвете.

В разговоре с ТАСС на полях фестиваля российских фильмов «Спутник над Польшей» режиссер подчеркнул, что всегда был противником колоризации.

«Это всегда была инициатива телеканалов, которые считают, что это повышает зрительскую аудиторию, поскольку молодежь якобы не привыкла смотреть черно-белое кино», — сказал он.

Шахназаров добавил, что «это неправильно, потому что нарушает эстетику фильма».

«Люди, когда снимали черно-белое кино, соответствующим образом выстраивали кадр, всё подчиняли этому. Это художественное решение», — пояснил режиссер.

Ранее, к 90-летию режиссера Эльдара Рязанова, Первый канал показал цветную версию советской кинокартины «Берегись автомобиля». Колоризация фильма, снятого в 1966 году, началась в августе 2014 года и заняла более 2,5 года.

Работа над цветной версией состояла из трех этапов: реставрации негатива, затем компьютерной реставрации, а в завершение проходил сам процесс колоризации совместно с компанией «Формула цвета».

Над цветной версией «Берегись автомобиля» успел поработать и сам Рязанов, а художником-постановщиком стал Павел Липатов — он изготавливал и рисовал эскизы.