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Трамп подтвердил планы повысить минимальный возраст вейпинга

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение повысить до 21 года минимальный возраст законного употребления электронных сигарет. Об этом сообщило издание USA Today.

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Планы президент подтвердил в ходе встречи в Белом доме по проблеме вейпинга, в которой также приняли участие министр здравоохранения Алекс Азар, сенатор Митт Ромни и представители табачной индустрии.

При этом часть участников в ходе встречи добивалась полного запрета электронных сигарет со вкусовыми добавками. Трамп осторожно высказался по данному поводу, сравнив ситуацию с эрой сухого закона в США, когда власти предприняли неудачную попытку запретить производство алкоголя.

23 августа в США зафиксировали первый случай смерти от вейпа. Уже в октябре Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США сообщал о 34 предположительных жертвах вейпа. Во всех штатах насчитывалось по меньшей мере 1,5 тыс. человек с симптомами, как у скончавшихся.

Исследование врачей клиники Майо в Миннесоте, обнародованное 2 октября, говорит о том, что причиной смерти вейперов в США могли стать ядовитые химические пары.

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