Трамп подтвердил планы повысить минимальный возраст вейпинга
Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение повысить до 21 года минимальный возраст законного употребления электронных сигарет. Об этом сообщило издание USA Today.
Планы президент подтвердил в ходе встречи в Белом доме по проблеме вейпинга, в которой также приняли участие министр здравоохранения Алекс Азар, сенатор Митт Ромни и представители табачной индустрии.
При этом часть участников в ходе встречи добивалась полного запрета электронных сигарет со вкусовыми добавками. Трамп осторожно высказался по данному поводу, сравнив ситуацию с эрой сухого закона в США, когда власти предприняли неудачную попытку запретить производство алкоголя.
23 августа в США зафиксировали первый случай смерти от вейпа. Уже в октябре Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США сообщал о 34 предположительных жертвах вейпа. Во всех штатах насчитывалось по меньшей мере 1,5 тыс. человек с симптомами, как у скончавшихся.
Исследование врачей клиники Майо в Миннесоте, обнародованное 2 октября, говорит о том, что причиной смерти вейперов в США могли стать ядовитые химические пары.