Трамп заявил о недопустимости вмешательства нерегиональных держав в дела Арктики

Соединенные Штаты не допустят вмешательства в дела Арктики стран, находящихся за пределами региона. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

По словам Трампа, и США, и Финляндия привержены «безопасному Арктическому региону», свободному от вмешательства и внешнего вторжения.

«Проще говоря, мы считаем, что делами Арктики должны ведать действительные страны Арктики. Как вы знаете, другие люди приходят туда, и нам это не нравится», — цитирует главу Белого дома в среду, 2 октября, «РИА Новости».

«Мы не можем этого позволить и не позволим», — подытожил американский лидер.

23 сентября журнал The American Interest написал, что США недовольны укреплением России и Китая в Арктике.

В августе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уточнил, что Пекин осуществляет масштабные инвестиции в важнейшие инфраструктуры в Европе, усиливает присутствие в Арктике, а также в киберпространстве. Североатлантическому альянсу необходимо адекватно отвечать на усиление и расширение влияния Китая в мире, добавил он.