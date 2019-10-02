Пять человек погибли при аварии бомбардировщика времен Второй мировой в США

Число погибших в результате крушения бомбардировщика времен Второй мировой войны B-17 в штате Коннектикут, США, возросло до пяти человек. Об этом в среду, 2 октября, со ссылкой на источники сообщило местное издание Courant.

По его данным, девять человек пострадали, ранее сообщалось о шести пострадавших. Утром самолет вылетел из Международного аэропорта Брэдли. Спустя некоторое время была обнаружена неисправность, экипаж принял решение вернуться в аэропорт, но самолет упал в ангар. Лайнер вместе с другими ретросамолетами участвовал в выставке и полетах «Крылья свободы».

Официального подтверждения гибели пяти человек пока нет. По словам представителя полиции штата Джеймса Ровелла, «есть погибшие», но «слишком рано» называть их число правоохранители не станут.

На борту самолета во время крушения находились 13 человек, 10 были пассажирами. Бомбардировщиком управляли гражданские пилоты, аэропорт в настоящее время закрыт.