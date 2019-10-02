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Бойца джиу-джитсу заподозрили в продаже фальшивых медкнижек

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Фото: РЕН ТВ
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Бойца джиу-джитсу Наби Амадзиева задержали по подозрению в продаже фальшивых медицинских книжек в Москве. Об этом 2 октября ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

«Амадзиев задержан сотрудниками полиции в центре Москвы», — сообщил собеседник агентства.

«Оперативниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями на Цветном бульваре по подозрению в изготовлении поддельных документов был задержан 24-летний приезжий, который оказал сопротивление полицейским и нанес двоим сотрудникам травмы», — подтвердили задержание нарушителя в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В ведомстве добавили, что получившие ушибы подполковник и капитан полиции обратились за медицинской помощью, после чего возобновили работу. Органы следствия ознакомятся с материалами проверки задержанного, после чего будет принято процессуальное решение.

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