Прямой эфир

Джонсон решил временно приостановить работу парламента

0
Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении приостановить работу парламента с 8 по 14 октября. Об этом говорится в сообщении, распространенном премьерской канцелярией 2 октября.

«Премьер-министр последовательно подчеркивал, что намерен представить ряд новых законодательных инициатив в тронной речи. Поэтому он намерен просить (королеву Елизавету II. — Ред.) о том, чтобы текущая сессия парламента была приостановлена вечером 8 октября, а тронная речь состоялась 14 октября», — сказано в документе.

Борись, Джонсон: британский премьер не уйдет в отставку
Досрочное возобновление работы парламента никак не повлияет на Brexit

Временная приостановка работы парламента — это стандартная процедура, осуществляемая перед открытием новой парламентской сессии и выступлением монарха с тронной речью, в которой излагается правительственная программа на грядущий год.

29 сентября британская оппозиция допустила возможность импичмента Джонсона — поводом стал вердикт Верховного суда Великобритании, который признал незаконной инициированную Джонсоном приостановку работы правительства.

24 сентября лидер британских лейбористов Джереми Корбин обратился к Джонсону с призывом уйти в отставку в связи с решением Верховного суда. Однако, как сообщил журналистам источник в канцелярии премьера, Джонсон не собирается покидать свой пост и намерен вывести Великобританию из Евросоюза до конца октября.

В конце августа Джонсон обратился к королеве Елизавете II с просьбой завершить текущую сессию парламента в середине сентября. Она это предложение одобрила. В начале сентября парламент Великобритании официально приостановил работу до 14 октября. Если бы это решение не оспорили, у парламентариев осталось бы значительно меньше времени, чтобы обсудить сделку с Брюсселем перед выходом Великобритании из ЕС.

Ситуация вокруг Brexit зашла в тупик в связи с тем, что британский парламент выступает против соглашения с Брюсселем в его нынешнем виде, но также категорически против «жесткого» выхода из ЕС. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Джонсон назвал необходимыми таможенные проверки в Ирландии после Brexit
Британская оппозиция допустила возможность импичмента Джонсона

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019