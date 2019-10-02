Джонсон решил временно приостановить работу парламента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении приостановить работу парламента с 8 по 14 октября. Об этом говорится в сообщении, распространенном премьерской канцелярией 2 октября.

«Премьер-министр последовательно подчеркивал, что намерен представить ряд новых законодательных инициатив в тронной речи. Поэтому он намерен просить (королеву Елизавету II. — Ред.) о том, чтобы текущая сессия парламента была приостановлена вечером 8 октября, а тронная речь состоялась 14 октября», — сказано в документе.

Временная приостановка работы парламента — это стандартная процедура, осуществляемая перед открытием новой парламентской сессии и выступлением монарха с тронной речью, в которой излагается правительственная программа на грядущий год.

29 сентября британская оппозиция допустила возможность импичмента Джонсона — поводом стал вердикт Верховного суда Великобритании, который признал незаконной инициированную Джонсоном приостановку работы правительства.

24 сентября лидер британских лейбористов Джереми Корбин обратился к Джонсону с призывом уйти в отставку в связи с решением Верховного суда. Однако, как сообщил журналистам источник в канцелярии премьера, Джонсон не собирается покидать свой пост и намерен вывести Великобританию из Евросоюза до конца октября.

В конце августа Джонсон обратился к королеве Елизавете II с просьбой завершить текущую сессию парламента в середине сентября. Она это предложение одобрила. В начале сентября парламент Великобритании официально приостановил работу до 14 октября. Если бы это решение не оспорили, у парламентариев осталось бы значительно меньше времени, чтобы обсудить сделку с Брюсселем перед выходом Великобритании из ЕС.

Ситуация вокруг Brexit зашла в тупик в связи с тем, что британский парламент выступает против соглашения с Брюсселем в его нынешнем виде, но также категорически против «жесткого» выхода из ЕС. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.