Замгендиректора «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя гендиректора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова по делу о хищении 250 млн рублей. Он пробудет там до 30 ноября, сообщает «РИА Новости» из зала суда в среду, 2 октября.

По версии СК, в период с 2015 по 2016 год Александров вместе с сообщниками заключил четыре договора на оказание юридических услуг, однако фактически работы выполнялись сотрудниками юридического департамента компании за 350 евро в час.

Параллельно в других залах суда рассматриваются ходатайства следствия еще трем фигурантам — председателю подмосковной коллегии адвокатов «Консорс» Александру Сливко, адвокату Дине Кибец и бывшему директору юридического департамента «Аэрофлота» Татьяне Давыдовой.

«Известиям» в «Аэрофлоте» сообщили о сотрудничестве со следственными органами по делу Александрова «для объективного рассмотрения всех обстоятельств». От прочих комментариев перевозчик воздерживается в интересах следствия. 1 октября правоохранители провели в кабинете Александрова обыск.

На сайте «Аэрофлота» сказано, что Александров занимает пост с июля 2016 года, а до этого работал в прокуратуре и СК. В авиакомпании он курирует правовые и имущественные вопросы. Также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.